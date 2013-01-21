中国债市动态: 利率债曲线更加陡峭化,市场偏谨慎料下跌空间有限

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透上海1月21日 - 中国银行间债市周一早盘利率债收益率曲线更加陡峭化,中短端变动有限,长端则小幅上行.市场人士表示,在央行公开市场短期流动性调节工具（SLO)推出后,上周五中短端利率债收益率曾有较大幅度下探,市场短期内对其走势偏谨慎,料继续下跌空间不大.
交易员并表示,早盘3-5年期中高评级中票依然走暖,显示相比利率债,当前机构对信用类走势更加乐观,因券商等机构受SLO影响对资金来源顾虑减弱,短期会加大杠杆比例,积极配置,而利率债一般较少杠杆.
"国债比较清淡,(市场)比较谨慎."华东一券商交易员称.
他并表示,开年来利率债收益率已有一定幅度下跌,从资金面和基本面情况来看,目前的收益率已基本反应甚至透支了市场预期,继续走暖估计难以持续.
中国人民银行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.
二级市场上,剩余期限约0.7397年的国债120019最新报价收益率 为2.7599%/2.7520%,上日尾盘为2.7600%/2.7550%.(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编