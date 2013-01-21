中国债市动态: 利率债曲线更加陡峭化,市场偏谨慎料下跌空间有限

路透上海1月21日 - 中国银行间债市周一早盘利率债收益率曲线更加陡峭化,中短端变动有限,长端则小幅上行.市场人士表示,在央行公开市场短期流动性调节工具（SLO)推出后,上周五中短端利率债收益率曾有较大幅度下探,市场短期内对其走势偏谨慎,料继续下跌空间不大.

交易员并表示,早盘3-5年期中高评级中票依然走暖,显示相比利率债,当前机构对信用类走势更加乐观,因券商等机构受SLO影响对资金来源顾虑减弱,短期会加大杠杆比例,积极配置,而利率债一般较少杠杆.

"国债比较清淡,(市场)比较谨慎."华东一券商交易员称.

他并表示,开年来利率债收益率已有一定幅度下跌,从资金面和基本面情况来看,目前的收益率已基本反应甚至透支了市场预期,继续走暖估计难以持续.

中国人民银行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.