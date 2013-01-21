敬告客户:汤森路透中国固定收益市场展望2012年度获奖机构--PDF版本****

亲爱的客户,您好:

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望，致力于发现债务的价值和规律，以助投资者在债务世界中更好地生存和发展。

展望创办一年来，已有38家中国一流金融机构积极参与，成绩斐然，对上半年中国存款基准利率等政策利率的展望极具前瞻性，对债市动态趋势把握准确性也越来越高，成为投资者重要的决策参考。

为此，汤森路透中国固定收益市场展望小组对参与机构2012年度及下半年预测结果进行评选和排名，以表彰他们对中国固定收益市场变化趋势作出的深邃洞察和卓越贡献。 汤森路透中国固定收益市场展望之2012年度综合奖获奖机构名单 年度综合奖

第一名 中国工商银行 第二名 中信证券 第三名 中国银行 汤森路透中国固定收益市场展望之2012下半年奖项获奖机构名单

下半年综合奖 第一名 恒丰银行

第二名 中国工商银行

第三名 申银万国证券 下半年单项奖 货币政策最佳预测奖 交通银行

资金水平最佳预测奖 中国国际金融有限公司

利率债最佳预测奖 恒丰银行

信用债最佳预测奖 威海市商业银行 申银万国证券 欲浏览汤森路透统计的2012年中国固定收益市场债券承销排行榜,请点选简体版PDF:

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