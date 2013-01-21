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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 16:17 BJT

台湾数据: 12月外销订单年增8.5%,符合预期

路透台北1月21日 - 台湾经济部周一公布,12月外销订单较上年同期成长8.5%,符合市场预估的升8.45%.

经济部在新闻稿中表示,今年全球对行动装置需求持续,特别是新兴国家,对前三大接单货品预期仍将成长.虽全球仍有不确定因素,但各国致力振兴经济对策,预计接单情势将较去年好转.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年12月 2012年11月

外销订单 +8.50 +11.1

路透调查 +8.45 --

订单区域

中国大陆(含港) +2.4 +9.6

美国 +10.0 +20.3

欧洲 +25.1 +9.5 (完)

台湾经济数据新闻请点击TW-ECI-CMN (记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)

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