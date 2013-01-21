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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 12:45 BJT

《中国待发行主板新股一览表》--1月21日

路透北京1月21日 - 以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发
行的新股一览表:
       
 审核通过日期    公司名称       发行量(万股)    募集资金拟使用量(万元) 保荐人
 2012年7月27日   慈铭健康体检   4,000           17,549              海通证券
 6月20日         太平洋石英股   5,595           51,435              中信证券
                 份                                                 
 6月20日         晶方科技       6,317           66,736              国信证券
 5月21日         中材节能       不超过10,900    100,950             光大证券
 5月18日         应流机电       10,667          ~                   国元证券
 5月16日         纽威阀门       不超过12,000    83,920              中信建投
 5月9日          贵人鸟股份     不超过10,000    ~                   瑞银证券
 5月4日          中邮速递       不超过400,000   997,832             中信证券
 2011年11月25日  乔丹体育       11,250          106,424             中银国际
 8月29日         陕煤股份       不超过200,000   1,725,100           中金公司
                                                                    中银国际
  
    注: 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.(完)  
    
    欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选  

 (发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)

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