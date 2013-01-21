中日须有“游戏规则”以避免军事冲突--安倍顾问

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京1月18日 - 日本首相安倍晋三的顾问谷内正太郎(Shotaro Yachi)周五表示，要防止日本和中国岛屿纷争升级为军事冲突，双方须有“游戏规则”。
去年9月日本政府从私人“岛主”手中购买钓鱼岛（日本称尖阁列岛），之后中日关系大幅降温。
近期在两架日本F-15战机跟踪一架中国军用飞机后，中国向钓鱼岛附近海域派出两架J-10战斗机。
日本近来数次派出战斗机，拦截钓鱼岛附近的中国战机。
双方还均向该区域派遣巡逻船。
谷内正太郎在接受路透采访时表示：“我们需要一些游戏规则，需要讨论预防性措施。”他曾是日本资深外交官，目前任安倍政府的外交政策顾问。
谷内正太郎表示，他非常担心可能会发生一场非计划中的冲突。
“在冷战期间，美国和苏联就有类似的‘游戏规则’，以避免可能的冲突。我们可以从他们的经验中吸取教训。”
安倍晋三在钓鱼岛纷争上的立场十分强硬，称在该问题上没有谈判余地。(完)
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编