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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 12:56 BJT

中国新债: 东方证券周四将招标发行20亿元短期融资券,期限三个月

路透北京1月21日 - 中国东方证券股份有限公司周一公告称,将于周四(24日)在银行间债市招标发行20亿
元人民币短期融资券,期限三个月(90天).
    
    具体条款如下:
    
发行人    注册金额   拟发规模   期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
          (亿元)    (亿元)    (月)                                   (缴款日)    
======================================================================================== 
东方证券     49       20       3     1/24招标    工商银行     AA+       1/25      1/28 
                                               建设银行等 
========================================================================================(完)

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 (发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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