香港新股: 荣阳实业IPO拟筹资高至约14亿港元--销售文件

据荣阳实业在联交所上载的招股文件显示,该公司主要从事电子产品配件、澳普利发(OPLV)品牌门窗以及建筑及工业产品的制造,其主要客户为苹果 产品的合约制造商富士康公司(台湾鸿海 之联属公司),但不包括富士康国际.荣阳实业34%的总收益来自向富士康公司的销售额.