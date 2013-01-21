香港新股: 荣阳实业IPO拟筹资高至约14亿港元--销售文件

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透香港1月21日 - 据路透周一获得的销售文件显示,中国铝产品制造商--荣阳实业集团有限公司(PanAsialum Holdings Company Limited)拟在香港首次公开发售(IPO)筹资高至13.5亿港元,今天开始路演.
销售文件显示,荣阳实业拟按每股3.46-4.5港元,发售3亿股股份;其中90%作国际配售,余下10%为香港公开发售.1月21-28日为国际配售进行路演,29日定价,2月5日在联交所挂牌上市.
据荣阳实业在联交所上载的招股文件显示,该公司主要从事电子产品配件、澳普利发(OPLV)品牌门窗以及建筑及工业产品的制造,其主要客户为苹果 产品的合约制造商富士康公司(台湾鸿海 之联属公司),但不包括富士康国际.荣阳实业34%的总收益来自向富士康公司的销售额.
截至2012年9月底止年度,荣阳实业的总收益为24.37亿港元,净利3.57亿港元,分别按年增长17%及37%.(完)
浏览其他香港新股新闻,请点选 (记者 雷美珍; 审校 张喜良)
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