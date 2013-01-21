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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 14:57 BJT

《中国基金发行日程表》--1月21日

路透上海1月21日--- - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
   名称        基金公司     托管行          分销机构               发行时间      备注
========================================================================================
*中银稳健添利  中银基金     招商银行   中国银行、中信证券等        1/9-1/31
         
*华夏保证金理  华夏基金     工商银行   国泰君安、中信建投等        1/23-1/29
财A/B

*安信现金管理  安信基金     建设银行   农业银行、安信证券等　      1/21-2/01
货币A/B

*中银理财      中银基金     招商银行   中国银行、招商银行等        1/21-1/29
30天A/B

*工银60天理财  工银瑞信     兴业银行   工商银行、国泰君安等        1/17-1/24
A/B

*汇添富理财    汇添富基金   中国银行   招商银行、安信证券等        1/15-1/22
21天A/B

*富安达现金通  富安达基金   交通银行   交通银行、国金证券等        1/14-1/25　
A/B

*信诚优质纯债  信诚基金     中信银行   中国银行、中信证券等        1/14-2/04
A/B    

*建信双月安心  建信基金     招商银行   建设银行、好买基金等        1/14-1/25   
理财A/B

*南方中证500   南方基金     农业银行   华泰证券、兴业证券等        1/10-1/31
ETF

*招商央视财经  招商基金     中国银行   招商银行、申银万国等        1/10-1/31
50  

*工银保本2号   工银瑞信     光大银行   工商银行、展恒基金等        1/9-2/05

*广发新经济    广发基金     招商银行   工商银行、银河证券等        1/8-2/01

*民生加银积极  民生加银     建设银行   民生银行、银河证券等        1/7-1/29
成长

*金元惠利保本  金元惠理     农业银行   工商银行、金元证券等        1/7-2/01

*国泰金泰平衡  国泰基金     工商银行   建设银行、国泰君安等        1/4-1/25

*泰信现代服务  泰信基金     工商银行   农业银行、中投证券等        1/4-2/04
业股票型基金

*东吴内需增长  东吴基金     交通银行   建设银行、东吴证券等        1/4-1/25

*长安货币A/B   长安基金     广发银行   交通银行、银河证券等　      1/4-1/23　　　   

*鹏华产业      鹏华基金     建设银行   工商银行、安信证券等        1/14-2/4
债基金
    
*中欧纯债      中欧基金     邮储银行   建设银行、华泰证券等        1/22-2/1
基金(A/B/分级)
    
*长信利众基金  长信基金     浦发银行   农业银行、安信证券等        1/21-2/6
(A/B/分级)
    
*融通丰利      融通基金     工商银行   农业银行、申银万国等        1/14-2/1
四分法基金
    
*嘉实中证中期  嘉实基金     建设银行   农业银行、爱建证券等        1/7-1/30
企债基金(A/C)             中国银行
    
*国泰房地产    国泰基金     中国银行   建设银行、国泰君安等        1/14-1/31
基金(份额/A/B)
    
*大成中证      大成基金     中国银行   爱建证券、安信证券等        1/21-2/1
100ETF基金
    
*嘉实中证      嘉实基金     建设银行   新时代证券、中金公司等      1/7-1/31
50ETF基金

*富强回报      富国基金     工商银行   农业银行、海通证券等        12/28-1/25
定期基金(A/C)
    
*博时理财      博时基金     建设银行   交通银行、申银万国等        1/18-11/24
30天基金(A/B)
    
*博时亚洲      博时基金     招商银行   中国银行、长量基金等        1/14-2/1
票息收益基金
    
*华安纯债      华安基金     农业银行   交通银行、海通证券等        1/7-2/1
基金(A/C)    
                                        
金鹰元丰       金鹰基金     工商银行   建设银行、广州证券          12/24-01/24 首次募集上限40亿
保本基金                                         
                                        
上投摩根轮动  上投摩根基金  建设银行   中国银行、国泰君安证券      12/26-01/24         
添利债券基金        
========================================================================================  
    
注: 1."*"表新增或更新.
    2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.
87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、
中银、大成、华安.(完)

 (发稿 李宏薇/林琦; 审校 边竞)

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