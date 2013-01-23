重发-《台日经济焦点》日本无限印钞台湾严防热钱,提升软实力正当其时

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* 日本宣布2014年起无限量购买资产

* 台湾央行料续堵热钱流入

* 严控房市价格

* 政府角色被动,提升软实力是要务

记者 高洁如

路透台北1月23日 - 日本央行一如预期拥抱通胀加入最新印钞之列,大量热钱势将在亚太新兴市场间再度流窜.分析师认为,台湾央行预料在续防堵热钱流入之际,也将严防房地产资产价格趁机被推高.

学者认为,台湾此时祭出刺激出口的措施不见得能有立竿见影的作用,反观改善境内法规及限制、鼓励创新增加企业竞争力所带来的效果将不会亚于财政扩张.

他们并提到,去年台湾全年出口年衰退2%,今年全球需求仍属脆弱,台币若升值恐怕戕害台湾出口竞争力,但若贬值又怕引发通膨疑虑,因此眼下央行只能防堵热钱流入,尽力维持金融情势的稳定.

"亚太各国等于是'进口'大国的宽松货币政策,新兴市场的央行到底可以做什么?一是资本控制,要不就是货币升值,可以减低进口通膨."瑞银亚太区首席投资总监浦永灏说.

星展银行分析师马铁英则指出,目前实体经济的确在好转,因此目前货币升值也可能是反映基本面看好,有多少来自于投机性的资本流入还很难分辨.台湾、韩国和新加坡应该还是会防范热钱流入.

台湾央行在资本管控方面一向小心翼翼,继多年前限缩本地的无本金交割远汇市场(NDF)避险规模之后,并无突出的限制举措.对现汇市场央行多低调采用行政管制措施,小幅入市干预,不致会有强力的资本管制举措出台.

全球主要经济体为了挽救掉入泥沼的经济,争先跟上量化宽松的竞赛.全球货币战隐约开打.日本央行周二宣布,将从明年起无限量购买资产,并把通胀率目标上调至2%,这是该央行为结束长达数年经济停滞所采取的最为决断的措施.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)在去年底宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.欧洲央行在1月初也维持利率不变在0.75%的纪录低位.

台湾央行在去年第四季利率决策会议中第六度维持利率不变,表示今年经济将温和复苏且通膨压力减轻.

台湾央行一位不愿具名的官员指出,央行会严密地关注日本的宽松政策对台湾金融情势的影响.官员也强调,过去央行原本职责在于维持物价稳定,近年来特别是金融风暴以后,各国的央行均特别强调金融稳定的重要性,而中央银行法也特别给予央行应促进金融稳定的职责,未来维持物价及汇价的稳定仍将持续.

日圆兑美元自去年11月以来已贬值10%,今年以来亚洲货币中也以日圆兑美元跌3.19%最多;亚洲各国货币方面,台币/美元 升0.6%;韩元 则升0.76%.

欲浏览近半年台币、日圆及韩元兑美元近半年的走势图请点选(link.reuters.com/jaq45t)

**星港出台房市调控举措**

亚太区热钱到处流窜,各国央行都严阵以待防各类资产被炒高.房地产市场尤为受瞩目的一环.

亚洲各新兴市场为例,新加坡及香港已出台一些管控热钱流入房地产的措施.本月中旬新加坡政府上调针对外国购房者的相关税赋,作为遏制房地产市场过热的举措之一. 而香港政府也宣示,解决房屋问题是本届政府的首要任务,政府仍会继续限制外来需求和压抑炒卖需求.

星展银行的马铁英认为,相较于韩国利率较高,借日圆流入韩国利差交易特别盛行,因此韩国央行一直对于银行的短期外债管控特别关注.至于台湾的情况,若房地产市场的价格持续走升,央行再祭出进一步选择性信用管制的可能性也不是没有.

英国金融时报日前曾引述房地产顾问公司仲量联行(JLL)调查报导,各国退休基金与主权财富基金为了追求高收益率且稳定的投资市场,近来纷纷将目标转向房市,估计未来10年这类基金对房市投资额将增加一倍.

台湾央行在2012年第二季则祭出针对高价豪宅的新一波房地产的选择性信用管制措施,惟之后台湾北部精华地区的房产价格并无明显滑落,但交易量方面则见萎缩.

针对今年房市预测,戴德梁行认为大台北地区房市将出现降温、降量,台北市地产价格则相对稳定,价格持续温和上涨.

**政府角色被动**

日本大胆的宽松举措已引发台湾政府的关注.本地媒体引述行政院政务委员管中闵表示,日圆贬值将对台湾形成一股压力,"未来半年不好过,"此外,行政院也将召开政务会谈讨论新兴市场的出口策略,研商对策.

不过学者却认为,经济复苏仍然疲软之际,政府最好刻正提升"软实力"--将自身的法规制度修改得更完善,长远来说,效果不逊大幅的财政扩张效果.

"台湾的硬体设备已经都不错了,水、电、交通建设都足够,剩下的就是法令规章,让它更合理化,更有利于投资的环境."清华大学科技管理学院院长黄朝熙说.

台湾执政党智库--中华经济研究院院长吴中书则认为,政府应当将自身的制度规章更为国际化、更有弹性,这个效果不会亚于财政扩张的效果.他举例说,近年台湾极力提升文创产业,而据他所知台湾南部也有公司致力于此.只不过,当公司希望能聘用外国人才时,光是签证就有问题,这阻碍了企业人才流入.

浦永灏则表示,亚太区国家采用的财政刺激措施反而会推高通膨,造成泡沫.

"反而台湾政府在鼓励企业创新方面,还有很多空间,目前企业多是自己靠自己创新.台湾政府应该用资源让经济和企业都升级,不要停留在原来供应链的加工层级上."他说.

浦永灏也举例说,服务业中的医疗、旅游都可以升级为吸引大陆人来台消费,服务业的层次有待升级.

台湾行政院长陈冲曾召开会议研商今年施政方针,指示各部会善用台湾中小企业之丰沛活力,推动"中坚企业跃升计画",目标在三年内带动1,000亿台币投资,创造一万人就业机会.

**日圆贬值台湾不致受害**

尽管日本无限量宽松引爆全球货币战开打的紧张气氛,但学者认为,日本是台湾最大的进口国,台湾对日本维持长久的贸易逆差,且两国出口产品在国际市场上竞争场域雷同之处有限,日圆贬值对台湾出口业影响不大.

根据财政部的资料,2012年台湾自日本进口476亿美元;出口金额189亿美元,全年贸易逆差287亿美元.日本是台湾最大的进口国,占比达18%.进口商品结构上,以机械电机186亿美元占三分之一最多,属于中间财的电子产品占84亿美元,化学品比重亦相似,最后还有汽车和相关零组件.

欲浏览台湾与日本过去五年的经贸关系请点选(link.reuters.com/deq45t)

吴中书就说,"(日圆贬值)对台湾的影响是利大于弊.所以,我想台湾央行还是会阻升台币,其他的货币政策先用不到."

中央研究院院士胡胜正则指出,目前的国际情势来看,对台湾的出口并不有利,例如近期是美国苹果 若营运受挫,对台湾的出口负面影响很大;而各国的货币竞贬也使台币汇价饱受升值压力.

"我们货币政策调整弹性没那么大,热钱一股脑地涌进来时,央行能够阻升就很好了."胡胜正说.(完)