英科学家试图模拟光合作用,制造零碳燃料

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月21日 - 英国科学家正探索如何模拟植物光合作用，将阳光转换成能源，并制造氢作为汽车燃料。
氢是一种零排放燃料，可以作为汽车燃料，或转换成电能。
在全球各国寻求降低化石燃料产生的温室气体排放之际，这些科学家将与全球其他研究人员合作，研究人工光合作用。
英国东英格利亚大学的巴特（Julea Butt）是此项研究主要负责人，她说：“我们将通过在微生物上放置微型太阳能面板，来模拟光合作用。”
该项目投资80万英镑（合130万美元），将由东英格利亚大学、剑桥大学和利兹大学等机构的科学家完成。
科学家们认为，比起当前的太阳能转换器而言，模拟光合作用能更有效地利用太阳能。
许多国家目前在发展至少一种可再生能源，譬如太阳能、风能或生物燃料，或混合发展多种能源，以判断哪种能源最有竞争力。
但由于二氧化碳排放量持续攀升，一些专家认为需要采取更极端的方法，遏止全球气温上升，其中一些极端方法颇具争议，譬如从大气中去除大量的二氧化碳，以及用人造云或太空镜阻挡太阳光等。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编