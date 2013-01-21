英科学家试图模拟光合作用,制造零碳燃料

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦1月21日 - 英国科学家正探索如何模拟植物光合作用，将阳光转换成能源，并制造氢作为汽车燃料。

氢是一种零排放燃料，可以作为汽车燃料，或转换成电能。

在全球各国寻求降低化石燃料产生的温室气体排放之际，这些科学家将与全球其他研究人员合作，研究人工光合作用。

英国东英格利亚大学的巴特（Julea Butt）是此项研究主要负责人，她说：“我们将通过在微生物上放置微型太阳能面板，来模拟光合作用。”

该项目投资80万英镑（合130万美元），将由东英格利亚大学、剑桥大学和利兹大学等机构的科学家完成。

科学家们认为，比起当前的太阳能转换器而言，模拟光合作用能更有效地利用太阳能。

许多国家目前在发展至少一种可再生能源，譬如太阳能、风能或生物燃料，或混合发展多种能源，以判断哪种能源最有竞争力。

但由于二氧化碳排放量持续攀升，一些专家认为需要采取更极端的方法，遏止全球气温上升，其中一些极端方法颇具争议，譬如从大气中去除大量的二氧化碳，以及用人造云或太空镜阻挡太阳光等。(完)