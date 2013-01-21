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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 14:13 BJT

日本股市: 收低,投资者在日央行宽松举措预期已被消化之际锁定获利

路透东京1月21日 - 日本股市日经指数周一下滑,因对于日本央行释出积极宽松举措的预期多已被市场消化,投资者在央行政策会议结果出炉前心存谨慎而锁定获利.

日经指数 收盘跌1.5%至10,747.74点,进一步脱离上周二所及32个月高位10,952.31点.东证股价指数(TOPIX) 亦跌0.7%,报905.16点.(完)

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