重发-表格: 中国12月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
(重发以在3000Xtra中对齐表格)
路透北京1月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国12月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（单位均为吨):
12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 238,828 -41.31 7,930.34 3,402,150 19.99 原铝 14,382 -71.77 2,308.85 518,484 130.39 未锻压镍(精炼镍+合金) 16,369 -13.98 17,008.96 159,304 -26.76 精炼铅 365 -23.56 2,173.14 6,830 3.31 精炼锌 66,932 23.68 1,997.79 513,624 47.58 锌合金 11,576 -6.05 2,193.69 133,263 -11.46 精炼锡+锡合金 2,027 -41.68 20,192.01 31,334 32.23 出口: 精炼铜 25,486 7,697.65 7,990.37 274,014 75.32 原铝 6,613 24.01 2,069.06 125,571 53.38 精炼铅 445 - 2,215.19 2,204 -64.03 精炼锌 460 53.98 8,012.52 6,465 -86.06 未锻压镍(精炼镍+合金) 4,525 353.85 18,750.7 35,334 0.37 精炼锡+锡合金 373 65.72 23,232.04 1,738 41.62 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
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路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。