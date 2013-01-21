中国新债: 国家电网将于周三起发行200亿元固息债,包括七年和15年

路透北京1月21日 - 中国国家电网周一公告称,将于周三(23日)起发行合计200亿元人民币固息企业债,其 中七年期和15年期各半. 具体条款如下: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 国家电网 100 7 区间4.20%-5.2% AAA 1/23-1/24 中信证券 ------------------------------------------------------- 英大证券 100 15 区间4.60%-5.6% AAA 1/23-1/24 招商证券 (发行人在两个品种计划发行规模之间有回拨选择权) 中银国际 高盛高华证券 ===================================================================================== 中国国家电网是全球最大的公用事业公司,其除电网主业外,亦拥有庞大的产业群,业务涉及通用航空、电 力装备、电力研究院及地产物业等.2011年该公司实现利润总额533亿元,同比增长18%. 在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期 票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管 ,公司债则归中国证监会审核.(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)