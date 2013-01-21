中国新债: 国家电网将于周三起发行200亿元固息债,包括七年和15年

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透北京1月21日 - 中国国家电网周一公告称,将于周三(23日)起发行合计200亿元人民币固息企业债,其 中七年期和15年期各半. 具体条款如下: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 国家电网 100 7 区间4.20%-5.2% AAA 1/23-1/24 中信证券 ------------------------------------------------------- 英大证券 100 15 区间4.60%-5.6% AAA 1/23-1/24 招商证券 (发行人在两个品种计划发行规模之间有回拨选择权) 中银国际 高盛高华证券 ===================================================================================== 中国国家电网是全球最大的公用事业公司,其除电网主业外,亦拥有庞大的产业群,业务涉及通用航空、电 力装备、电力研究院及地产物业等.2011年该公司实现利润总额533亿元,同比增长18%. 在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期 票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管 ,公司债则归中国证监会审核.(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编