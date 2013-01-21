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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 14:41 BJT

中国新债: 国家电网将于周三起发行200亿元固息债,包括七年和15年

路透北京1月21日 - 中国国家电网周一公告称,将于周三(23日)起发行合计200亿元人民币固息企业债,其
中七年期和15年期各半.
    
    具体条款如下:

  发债主体    拟发规模   期限(年)      年利率        主体评级   发行时间       主承销商
            (亿元人民币)
  =====================================================================================
  国家电网     100         7     区间4.20%-5.2%     AAA     1/23-1/24     中信证券
             -------------------------------------------------------    英大证券
              100        15     区间4.60%-5.6%     AAA     1/23-1/24     招商证券     
      (发行人在两个品种计划发行规模之间有回拨选择权)                            中银国际
                                                                        高盛高华证券
  =====================================================================================
    
    中国国家电网是全球最大的公用事业公司,其除电网主业外,亦拥有庞大的产业群,业务涉及通用航空、电
力装备、电力研究院及地产物业等.2011年该公司实现利润总额533亿元,同比增长18%.
    
    在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期
票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管
,公司债则归中国证监会审核.(完)
    
     参看详情,可点选中国债券信息网(here)    

 (发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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