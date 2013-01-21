中国债市: 信用债收益率多数延续跌势,一至三年跌幅明显--交易商协会

路透北京1月21日 - 中国银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本 周信用债收益率估值除长端基本持稳外,其他期限延续跌势,其中一至三年中短期品种跌幅明显,五年(含五年) 以上品种跌势相对较缓和. 中短端方面,一年期跌势最为明显,各评级债券下跌幅度区间在12-16个基点(bp),此外,多数三年期各评级 债券亦出现6个基点以上下行. 同期,五年(含五年)以上品种跌势明显放缓,特别是30年期各评级债券变动有限,基本持稳. 中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期 限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种. 以下为各品种的具体估值情况: 发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) ---------------------------------------------------------------------------- 重点AAA 4.04 -16 4.37 -6 4.69 -2 4.92 -1 AAA 4.09 -16 4.63 -4 4.95 -1 5.14 -1 AA+ 4.34 -12 4.85 -9 5.20 -5 5.72 -2 AA 4.61 -15 5.17 -7 5.81 -4 6.24 -1 AA- 5.04 -13 6.00 -6 6.78 -2 7.90 -1 发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) ------------------------------------------------------------------------------- 重点AAA 5.10 -1 5.37 0 5.67 -1 5.87 0 AAA 5.36 -1 5.69 -1 5.95 -1 6.28 -1 AA+ 6.02 -1 6.34 -1 6.62 -1 6.94 0 AA 6.70 -1 7.02 -1 7.29 0 7.74 0 AA- 8.37 -1 8.64 -1 8.95 0 9.20 -1 银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期 限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票 据(MTN)和集合票据等. 银行间债市非金融企业债务融资工具定价估值工作指引(试行)称,上述定价估值,是指多家市场机构对当期各 主要信用等级、关键期限非金融企业债务融资工具二级市场均衡收益率估计值的平均水平. 估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者,数量不超过22家.估值机构应于 每周一11:00前报送本周估值数据,估值结果及原始估值数据将于每周一15:00在交易商协会网站公布. 短期融资券和中期票据的票面利率基本由主承销商以簿记建档方式确定.2009年该类产品一度出现发行利率 过低,上市后二级市场收益率上涨,导致发行和交易受挫.随后,交易商协会为不同期限、等级的债务融资工具设 定利率发行下限,并根据市场走势适时调整,以保证发行和交易的顺畅. 而一级市场发行将参考估值结果定价,具体发行利率/价格将根据发行体具体资质情况以估值结果为基础浮动 形成.(完) 参看详情,可点选交易商协会网站(here) (发稿 康熙泽/曹巍浩; 审校 曾祥进)