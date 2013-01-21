中国股市: 沪综指小幅收升创近八个月新高,但领涨板块出现分化

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透上海1月21日 - 中国股市沪综指周一小幅收升,创下近八个月收盘新高.分析师指出 ,上周五大盘受国内经济数据提振而重返升途,市场人气重聚,但沪综指2,300点以上区域为之 前密集成交区,上档阻力较大,而且前期领涨板块今日走势出现分化,因此大盘基本维持高位 震荡走势,尾市一波拉升后沪综指再创近阶段新高. 沪综指 收报2,328.221点,涨11.151点或0.48%;此前收盘高位是去年6月1日的2,3 73.436点.上海A股今日成交额1,123亿元人民币,上日为1,050亿元. "活跃的银行股没跌,大盘就不会深跌,这是一个风向标."长江证券分析师宋中庆指出,未 来大盘走势仍不明朗,还需再观察一段时间. 前期领涨板块走势出现分化,券商股涨而保险股跌,就连银行股中,民生银行 等中小盘银行仍保持强势,但工商银行 等大型银行股却微跌. 万科A股 和万科B 双双收于涨停,稍早公司公布其B股转板H股的 预案. 沪深300指数 收涨0.60%,报2,610.898点.沪深300指数2月合约 尾盘报2 ,609.4点,涨0.06%,成交量为634,975手.(完)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。