中国股市: 沪综指小幅收升创近八个月新高,但领涨板块出现分化

路透上海1月21日 - 中国股市沪综指周一小幅收升,创下近八个月收盘新高.分析师指出 ,上周五大盘受国内经济数据提振而重返升途,市场人气重聚,但沪综指2,300点以上区域为之 前密集成交区,上档阻力较大,而且前期领涨板块今日走势出现分化,因此大盘基本维持高位 震荡走势,尾市一波拉升后沪综指再创近阶段新高. 沪综指 收报2,328.221点,涨11.151点或0.48%;此前收盘高位是去年6月1日的2,3 73.436点.上海A股今日成交额1,123亿元人民币,上日为1,050亿元. "活跃的银行股没跌,大盘就不会深跌,这是一个风向标."长江证券分析师宋中庆指出,未 来大盘走势仍不明朗,还需再观察一段时间. 前期领涨板块走势出现分化,券商股涨而保险股跌,就连银行股中,民生银行 等中小盘银行仍保持强势,但工商银行 等大型银行股却微跌. 万科A股 和万科B 双双收于涨停,稍早公司公布其B股转板H股的 预案. 沪深300指数 收涨0.60%,报2,610.898点.沪深300指数2月合约 尾盘报2 ,609.4点,涨0.06%,成交量为634,975手.(完)