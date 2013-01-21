版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 17:14 BJT

台湾汇市: 台币微幅收跌,日本央行决策前市场淡静

* 台币成交量萎缩,待日本央行决策出炉
    * 宽松已在预期之中,或追随主要亚币走势
    * 明日交投区间料落28.940-29.000

    路透台北1月21日 - 台币兑美元 周一微幅收低1分.在市场等待明日日本央行公
布会议决定之前,国际外汇市场谨慎气氛波及台币,市场交易量能萎缩,价格随韩元 
等主要亚币趋于疲软.交易员料明日日本央行会议的宽松举措底定后,台币或有机会微幅扩大
交易区间,但恐难以突破28.940-29.000的既有框架.
    
    汇银人士指出,日本央行明日将公布大胆的货币宽松举措,但市场对其规模仍存在疑问,交
易员认为市场对日本不限规模购入资产已有预期,如果会议中宣布的是有限度的购入,短线风
险货币或将承压.部分交易员甚至认为台币明日在相关决议底定后,获利了结卖压出笼,台币可
能重新走弱测试29元大关.
               
    "日本央行会议后就没有题材了,非美货币可能会持续修正,...我认为台币偏弱的机会较
走强大."一本地银行交易员说.
    
     日本央行称,该行政策会议周二将从当地时间早上八点开始(周一2300GMT),时间较平常
早. 外界揣测日本央行可能无限度买进资产直到达成2%通胀目标,或者只是扩
大资产买进计划.
    
    另一外资交易员表示,本来日本持续宽松应会导致热钱持续涌入新兴市场,相对对风险货
币提供支撑,然而台币在近来升破29元以后,仍陷入不动如山的状态,缺乏动能难以看好后市,
短线上交易员仍持相对保守看法.
    
    此外,市场也指出,春节前有台币需求的出口商近来并不急于抛汇,高挂美元卖单在29元附
近,对台币走强没有帮助.而外资仅有小量汇入、汇出,都对盘势难有主导力.
    
    台股加权指数 周一收低0.1%,报7,724.92点;外资及陆资今日在台股卖超1.53亿台
币,由买转卖. 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点明显收敛,一周
期再度出现溢价,一个月期则十分接近平盘,折价已所剩无几.交易员称该市场今日获利了结抛
售台币,因明日日本央行决议仍有不确定性.
    
    在新兴市场方面,韩元与马币(林吉特)周一领跌新兴亚洲货币,韩元单日收低0.54%,为四
个月来最大单日跌幅.投资者在日本央行周二公布政策决议前,锁定了对新兴亚币的获利.日本
央行的决议料对日圆进一步构成压力. 
    
    台湾收盘前公布12月外销订单符合预期,但在汇市焦点转往日本之际,该
数据影响轻微.
    
    美国众议院共和党拟将政府借款权限延长三个月,以避免财政之争.财政争论有可能导致
政府违约及金融市场动荡. 
    
    本周重要事件及数据包括周二日本央行公布会议决策、台湾公布12月失业率、欧盟财长
会议;周三台湾公布12月工业生产、加拿大央行利率决策;周四欧洲央行管理委员会会议;周五
美国新屋销售年率、加拿大消费者物价指数(CPI).
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见 
     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.070     29.060    28.950-29.080   29.080   4.38     5.790
                                                                          
 元太外汇经纪公司  28.965     28.949    28.950-29.000   29.000   2.38     2.205
                                                                          
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价          上日现货收盘时水准
                                             
 美元/台币一个月期         -0.015/-0.005     -0.045/-0.035
 美元/台币六个月期         -0.225/-0.195     -0.265/-0.235    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐