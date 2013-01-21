台湾汇市: 台币微幅收跌,日本央行决策前市场淡静

* 台币成交量萎缩,待日本央行决策出炉 * 宽松已在预期之中,或追随主要亚币走势 * 明日交投区间料落28.940-29.000 路透台北1月21日 - 台币兑美元 周一微幅收低1分.在市场等待明日日本央行公 布会议决定之前,国际外汇市场谨慎气氛波及台币,市场交易量能萎缩,价格随韩元 等主要亚币趋于疲软.交易员料明日日本央行会议的宽松举措底定后,台币或有机会微幅扩大 交易区间,但恐难以突破28.940-29.000的既有框架. 汇银人士指出,日本央行明日将公布大胆的货币宽松举措,但市场对其规模仍存在疑问,交 易员认为市场对日本不限规模购入资产已有预期,如果会议中宣布的是有限度的购入,短线风 险货币或将承压.部分交易员甚至认为台币明日在相关决议底定后,获利了结卖压出笼,台币可 能重新走弱测试29元大关. "日本央行会议后就没有题材了,非美货币可能会持续修正,...我认为台币偏弱的机会较 走强大."一本地银行交易员说. 日本央行称,该行政策会议周二将从当地时间早上八点开始(周一2300GMT),时间较平常 早. 外界揣测日本央行可能无限度买进资产直到达成2%通胀目标,或者只是扩 大资产买进计划. 另一外资交易员表示,本来日本持续宽松应会导致热钱持续涌入新兴市场,相对对风险货 币提供支撑,然而台币在近来升破29元以后,仍陷入不动如山的状态,缺乏动能难以看好后市, 短线上交易员仍持相对保守看法. 此外,市场也指出,春节前有台币需求的出口商近来并不急于抛汇,高挂美元卖单在29元附 近,对台币走强没有帮助.而外资仅有小量汇入、汇出,都对盘势难有主导力. 台股加权指数 周一收低0.1%,报7,724.92点;外资及陆资今日在台股卖超1.53亿台 币,由买转卖. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点明显收敛,一周 期再度出现溢价,一个月期则十分接近平盘,折价已所剩无几.交易员称该市场今日获利了结抛 售台币,因明日日本央行决议仍有不确定性. 在新兴市场方面,韩元与马币(林吉特)周一领跌新兴亚洲货币,韩元单日收低0.54%,为四 个月来最大单日跌幅.投资者在日本央行周二公布政策决议前,锁定了对新兴亚币的获利.日本 央行的决议料对日圆进一步构成压力. 台湾收盘前公布12月外销订单符合预期,但在汇市焦点转往日本之际,该 数据影响轻微. 美国众议院共和党拟将政府借款权限延长三个月,以避免财政之争.财政争论有可能导致 政府违约及金融市场动荡. 本周重要事件及数据包括周二日本央行公布会议决策、台湾公布12月失业率、欧盟财长 会议;周三台湾公布12月工业生产、加拿大央行利率决策;周四欧洲央行管理委员会会议;周五 美国新屋销售年率、加拿大消费者物价指数(CPI). 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.070 29.060 28.950-29.080 29.080 4.38 5.790 元太外汇经纪公司 28.965 28.949 28.950-29.000 29.000 2.38 2.205 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.225/-0.195 -0.265/-0.235 (完)