台湾债市: 102/2殖利率收低量能急冻,因日本央行会议与标债变数当前

路透台北1月21日 - 台湾五年公债102/2殖利率周一小幅收低,成交值明显萎缩.美债今晚将因公众假期休市,日本央行会议结果也要明日才出炉,周三又有20年公债102/3的标售,诸多变数当前,使得交易商选择退场观望.

离农历春节封关仅不到三周的时间,虽然资金偏多,不过交易商在102/2殖利率出现一波跌幅后,操作心态也趋于保守,除非有出乎意料的消息影响,否则春节长假前难脱黏稠的整理格局.明日102/2区间看在0.88-0.895%.

"日本央行要开会,这变化可能会很大,不知道会出什么招."一大型证券商交易员说.

另一银行交易员也称,由于眼前变数较多,交易商应该仍以在102/2抛补为操作主轴,藉以降低看错方向的风险.

日本央行可能会在1月21-22日的会上决定采取进一步量化宽松举措.市场对日本央行会议的预期异常之高.交易员说,金融市场认为央行会同政府发表联合声明,将2%作为通胀目标,同时承诺无限量购买资产,亦有可能出台其它举措,譬如降低超额准备金利率.

台湾央行将于周三标售20年公债102/3,金额400亿台币.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 -0.25 0.8850 0.8825-0.8853 69.5

10 101/9 0.00 1.1600 1.1591-1.1600 1.5

15 102/1 -0.20 1.4150 1.4150-1.4150 0.5

30 101/8 +0.10 1.7130 1.7130-1.7130 1.0

随着时序接近农历春节,由于假期长达九天,交易商可能必须要在近日内作出是否抱券过年的决定.因期间国际盘可能因美国债务上限问题等等的发展,行情出现偏多或偏空的走势.

一银行交易员就指出,由于102/2殖利率已低见0.885%的水准,与公债附买回(RP)利率仅有约20个基点的利差."养券养得很辛苦".在考量春节假期间的变数,以及可能承受的利率风险,"交易部位应该会较目前减少一半."

年期 期别 收盘价

30 101/8 1.7130

20 101/7 没有成交

15 102/1 1.4150

10 101/9 1.1600

5 102/2 0.8850