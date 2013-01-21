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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 17:55 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模    期限     年利率       主体评级    发行时间    主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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*国家电网     100         7 簿记区间4.2%-5.2% AAA       1/23-1/24      中信证券 
             -----------------------------------------------------     英大证券 
              100        15 簿记区间4.6%-5.6% AAA       1/23-1/24      招商证券      
                                                                       中银国际 
                     (发行人在两个品种计划发行规模之间有回拨选择权)    高盛高华证券 
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*济宁供水集团   3         7     7.18%          AA-      1/22-24        国海证券
                     (第3-7年每年末偿还20%本金;济宁城建投资有限责任公司提供担保)
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湘潭高新集团    8         7     6.90%          AA-      1/15-1/22      东方花旗证券
                     (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保)
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巩义国资       10         7     6.70%          AA-      1/18-1/22      宏源证券
投资经营公司         (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保)
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宁波东部新城   15         7  簿记区间6.3%-7.3%  AA       1/21-1/22      中信建投
开发投资公司         (第3-7年每年末偿还20%本金)                          国开证券
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重庆涪陵国资   17         7     6.39%          AA+      1/21-1/23      国开证券
投资经营集团           (第3-7年每年末偿还20%本金)
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赣州发展投资   15         7  前五年6.60%        AA       1/18-1/24      平安证券
控股集团            (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩)

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