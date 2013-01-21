《中国企业债发行日程表》--1月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ===================================================================================== *国家电网 100 7 簿记区间4.2%-5.2% AAA 1/23-1/24 中信证券 ----------------------------------------------------- 英大证券 100 15 簿记区间4.6%-5.6% AAA 1/23-1/24 招商证券 中银国际 (发行人在两个品种计划发行规模之间有回拨选择权) 高盛高华证券 ====================================================================================== *济宁供水集团 3 7 7.18% AA- 1/22-24 国海证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;济宁城建投资有限责任公司提供担保) ====================================================================================== 湘潭高新集团 8 7 6.90% AA- 1/15-1/22 东方花旗证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保) ====================================================================================== 巩义国资 10 7 6.70% AA- 1/18-1/22 宏源证券 投资经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保) ====================================================================================== 宁波东部新城 15 7 簿记区间6.3%-7.3% AA 1/21-1/22 中信建投 开发投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) 国开证券 ====================================================================================== 重庆涪陵国资 17 7 6.39% AA+ 1/21-1/23 国开证券 投资经营集团 (第3-7年每年末偿还20%本金) ====================================================================================== 赣州发展投资 15 7 前五年6.60% AA 1/18-1/24 平安证券 控股集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ====================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩)