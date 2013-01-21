台湾货币市场: 1月22日及本提存期资金预期变化一览表

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透台北1月22日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行存单到期94亿台币 --88甲3期公债付息14.1225亿台币 紧缩因素: --央行料发行存单 ============================================================== (本提存期) 宽松因素: --央行存单到期1兆(万亿)6,212.9亿台币 : 01/23 2,681.7亿 01/24 211亿 01/25 3,175.85亿 01/26 185亿 01/27 2,771.5亿 01/28 109.95亿 01/29 53亿 01/30 117亿 01/31 34亿 02/01 6,873.9亿 --公债还本付息13.5亿台币: 01/28 99甲2期公债付息 13.5亿 --月底军公教薪饷拨款. 紧缩因素: --1/28: "102甲3期"公债发行,金额400亿台币,年期为20年,23日标售. --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编