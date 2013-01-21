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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 15:25 BJT

《汇市简讯》伦敦开盘:日圆空头在日央行会议前保持审慎

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* 美元兑日圆下跌0.5%;欧元兑日圆跌0.4%;澳元兑日圆跌0.6%;欧元兑美元持平

* 日本央行会议前的平仓带动美元/日圆从90.25的趋势新高跌至89.43

* 日经指数下跌1.5%,其他亚洲股市涨跌互见,美元兑亚洲货币多数上涨

* 市场预期日央行将宣布2%的通胀目标(实现目标的期限很关键)以及10万亿(兆)日圆的资产购买扩容规模

* 欧元集团于布鲁塞尔召开会议,美国市场因马丁路德金纪念日而休市(完)

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