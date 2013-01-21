中国债市: 利率互换续跌因资金面乐观预期持续,短线料逐步企稳

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透上海1月21日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周一继续走跌,且中长端跌幅较大.央行公开市场短期流动性调节工具(SLO)的推出,打开了市场对资金价格中枢下行的想象空间,加上部分海外止损盘的抛售,令IRS短期走势看跌.
交易员并表示,IRS市场本身是对未来预期的博弈,且前期已经累积了一定涨幅,因此今日走势并不意外;但相比现券市场今日的谨慎,目前IRS对SLO的反应似乎有些过度,料后市续跌空间有限,将会逐步震荡企稳.
"五年期的下了5个BP(基点),有点超跌,不过也正常吧."上海一银行交易员表示.
他并认为,SLO推出后到隔夜及7天利率中枢确定前,市场将进入一个政策揣摩期,IRS的走势可能会和现券以及基本面等因素短暂脱离,和市场对央行意图的预期相关.
中国人民银行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------- 今日 3.1350/3.2450 3.1030/3.1860 3.3470/3.4280 3.5670/3.6520 3.5800/3.8675 昨日 3.2325/3.3300 3.1630/3.2420 3.4510/3.5320 3.6540/3.7380 3.6650/3.9450
-------------------------------------------------------------------------------- 变动-0.0975/-0.0850 -0.0600/-0.0560 -0.1040/-0.1040 -0.0870/-0.0860 -0.0850/-0.0775
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编