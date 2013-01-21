版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 15:47 BJT

日本债市: 公债上扬,央行决议出炉前曲线陡化操作遭平仓

当日涨跌    上日
                                    最新报价   (基点)    收市价
                                                            
 两年期公债                           0.000%      +0.0    0.070%
 五年期公债                           0.150%      +0.0    0.150%
 10年期公债                           0.735%      -1.5    0.750%
 20年期公债                           1.735%      -3.0    1.765%
 30年期公债                           1.970%      -3.0    2.000%
 10年期公债期   <0#JGB:>              144.41     +0.16    144.25
 货                                                     
                                                                
 注1: 公债期货涨跌为点数.                               
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交                              
 .                                                      
 (完)
  
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>



 (编译 张若琪; 审校 隋芬)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐