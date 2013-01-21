更新版 1-中国个股: 万科B转H预案提振股价涨停,短期无融资计划

* 万科A/B股均以涨停开盘并维持至收市

* 万科称转板有助于国际化进程,不与融资挂钩

* 券商给予万科买入或推荐的积极评价 (新增万科公司人士及分析师评论,更新股价)

路透上海1月21日 - 因公布B股转板H股的预案,中国最大房地产公司--万科 在停牌近四周后周一复牌全日牢牢封住涨停,不少券商给予"买入"或"推荐"的积极评价.而万科高层表示,此次转板有助于公司国际化进程;不过转板并不与融资挂钩,短期内公司并没有再融资计划.

"B股转H股这件事确实是我们国际化重要的步骤,"该公司总经理郁亮在媒体会上指出,"我们要从国际化角度衡量我们是不是优秀,万科管理和治理水平是否可以达到国际化水准.我们希望有更多全球化合作者,这也是国际化一部分.我们也尝试把业务放在海外去做,这也是国际化一部分"

不过他强调,国际化业务对万科来说,只是一个尝试,未来不可能将主要业务放在海外市场.未来房地产的巨大需求一定来自国内市场.近阶段万科仍将坚持"不囤地、不捂盘、不拿地王"的策略,继续"给普通人盖好房子、盖有人住的房子"的策略.

万科高层还指出,此次转板目的主要为了增强B股流动性,未来转板后,所有融资还是要按监管要求和程序来进行.公司目前还没有近两年发行新股或发行新债的计划.

万科方面明确,若B股转板成功,公司在香港股市的两个平台将分工明确,不存在业务冲突.原有子公司香港万科置业 将继续发展壮大其香港业务,而万科目前只有大陆业务.

万科上周六公告称,公司B股拟以介绍形式在香港联交所上市及交易,公司将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权,现金对价较停牌前B股价格溢价5%.

**券商给予万科积极评价**

高华证券最新报告认为,若此次B转H股交易得以完成,将对万科的基本面前景和估值带来两大长期战略利好影响:首先是有望帮助万科拓宽未来的融资选择,或会降低公司的融资成本;而融资成本的降低也有望提高万科优化资本结构的灵活性,有望较同业进一步提高净资产回报率、改善增长前景.

高华报告重申"强力买入"评级,维持12个月A/B股目标价13.40元人民币/14.3港元.

"若万科转板成功,B股价值将提升50%."申银万国证券报告指出,转板后万科市盈率达到2013年10.4倍平均估值水平是大概率事件,即其合理估值为18.7港元,较其停牌前约有五成涨幅,建议积极买入.

而招商证券、国泰君安、中信建投和银行证券等都给予万科"买入"、"强力买入"或"强力推荐"的不错评级.

万科B股和A股今日均以涨停位13.75港元和11.13元开盘,并一直维持至收盘,分别大涨1.25港元和1.01元.而公布B股回购方案的上柴股份 A,B股亦全日封死涨停,上柴B股收报0.735美元,涨0.067美元.