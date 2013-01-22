新债招标: 中国国开行五年以下增发债收益率远低预期--业内人士

路透上海1月22日 - 业内人士周二透露,中国国家开发银行 上午增发的一年期固息债,中标收益率3.1952%,大幅低于此前3.28%的市场预测均值.

该行同时招标增发的三年和五年期固息债,(加权)中标收益率分别为3.8050%和4.1053%.此前市场预测均值各为3.87%和4.15%.

业内人士并透露,五年期固息增发债的边际中标收益率为4.1133%;此前市场预测区间为4.12%-4.20%.另外,上述三期增发债的投标倍数分别为2.98倍、2.47倍和4.42倍.

稍后国开行七年和10年增发债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债增发收益率预测均值为4.34%和4.44%.

上述增发债具体条款如下:

第1-5期第一次增发

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发行总量 至多310亿元

其中:1/5/7年:至多60亿元

3年:至多80亿元

10年:至多50亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%.

招标时间 1月22日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/3/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

5/7年:多种价格(美国式)招标方式

缴款日 1月24日

起息日 1月10日

分销期 1月23日-1月24日

上市日 1年:1月28日

3/5/7/10年:1月30日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留