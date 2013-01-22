新债招标: 中国国开行五年以下增发债收益率远低预期--业内人士

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透上海1月22日 - 业内人士周二透露,中国国家开发银行 上午增发的一年期固息债,中标收益率3.1952%,大幅低于此前3.28%的市场预测均值.
该行同时招标增发的三年和五年期固息债,(加权)中标收益率分别为3.8050%和4.1053%.此前市场预测均值各为3.87%和4.15%.
业内人士并透露,五年期固息增发债的边际中标收益率为4.1133%;此前市场预测区间为4.12%-4.20%.另外,上述三期增发债的投标倍数分别为2.98倍、2.47倍和4.42倍.
稍后国开行七年和10年增发债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债增发收益率预测均值为4.34%和4.44%.
上述增发债具体条款如下:
第1-5期第一次增发
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发行总量 至多310亿元
其中:1/5/7年:至多60亿元
3年:至多80亿元
10年:至多50亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%.
招标时间 1月22日
1/3/5年:9:30-10:30
7/10年:9:30-11:10
招标方式 1/3/10年:单一价格(荷兰式)招标方式
5/7年:多种价格(美国式)招标方式
缴款日 1月24日
起息日 1月10日
分销期 1月23日-1月24日
上市日 1年:1月28日
3/5/7/10年:1月30日
基本承销额 无
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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