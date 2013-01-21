路透基点: 和桐化学40亿台币联贷案有12家银行参与

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透香港1月21日电 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称12家银行于1月9日签署了和桐化学股份有限公司40亿台币(1.38亿美元)五年期联贷案.
额度分配行和独家委托主办行台湾土地银行承贷6亿台币.台湾银行和台湾企银分别承贷5亿台币,并分享额度分配头衔.
此外,第一商业银行承贷3.9亿台币,华南商业银行承贷3.6亿台币,远东国际商业银行承贷3.3亿台币,台湾农业金库承贷3亿台币,上述银行均以经理行身份加入.
作为一般参贷行的上海商业储蓄银行和彰化银行分别承贷2.8亿和2亿台币.新光商业银行、台湾大众银行和台中商业银行分别承贷1.8亿台币.
正如此前所报导的,这项无担保贷款包括27.5亿台币的定期贷款A部分,该部分用于再融资;6亿台币的B部分,用于购股;6.5亿台币的C部分循环信贷,用于补充营运资本.
A部分支付的利率为90天二级商票利率加码90个基点,B部分和C部分则分别为加码100个基点.所有的三部分都有2%的税前利率底限.对于承贷8亿台币或以上的额度分配行获得15个基点的先付费用.对于在2012年11月28日前承贷的银行,还有5个基点的奖励.(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编