版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 16:23 BJT

路透基点: 和桐化学40亿台币联贷案有12家银行参与

路透香港1月21日电 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称12家银行于1月9日签署了和桐化学股份有限公司40亿台币(1.38亿美元)五年期联贷案.

额度分配行和独家委托主办行台湾土地银行承贷6亿台币.台湾银行和台湾企银分别承贷5亿台币,并分享额度分配头衔.

此外,第一商业银行承贷3.9亿台币,华南商业银行承贷3.6亿台币,远东国际商业银行承贷3.3亿台币,台湾农业金库承贷3亿台币,上述银行均以经理行身份加入.

作为一般参贷行的上海商业储蓄银行和彰化银行分别承贷2.8亿和2亿台币.新光商业银行、台湾大众银行和台中商业银行分别承贷1.8亿台币.

正如此前所报导的,这项无担保贷款包括27.5亿台币的定期贷款A部分,该部分用于再融资;6亿台币的B部分,用于购股;6.5亿台币的C部分循环信贷,用于补充营运资本.

A部分支付的利率为90天二级商票利率加码90个基点,B部分和C部分则分别为加码100个基点.所有的三部分都有2%的税前利率底限.对于承贷8亿台币或以上的额度分配行获得15个基点的先付费用.对于在2012年11月28日前承贷的银行,还有5个基点的奖励.(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐