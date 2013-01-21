路透基点: 和桐化学40亿台币联贷案有12家银行参与

A部分支付的利率为90天二级商票利率加码90个基点,B部分和C部分则分别为加码100个基点.所有的三部分都有2%的税前利率底限.对于承贷8亿台币或以上的额度分配行获得15个基点的先付费用.对于在2012年11月28日前承贷的银行,还有5个基点的奖励.(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)