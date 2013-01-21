重温稿-中国新债预测: 一级市场暖意利好国开行福娃债增发,中短期品种料更受欢迎

* 招标品种: 国开行第1-5期固息债首次增发

* 期限及金额:1/5/7年:至多60亿元

* 3年:至多80亿元

* 10年:至多50亿元

* 招标时间: 1/3/5年 周二(22日)9:30-10:30

* 7/10年 周二(22日)9:30-11:10

* 受访人数: 8位(银行、券商

* 预测区间: 3.20%-3.35%;3.82%-3.92%;4.12%-4.20%;4.32%-4.38%;4.40%-4.47%

* 预测均值: 3.28%;3.87%;4.15;4.34%;4.44%

路透上海1月21日 - 中国国家开发银行 周二将首次增发今年第一批"福娃债".路透调查显示,开年以来,充裕资金面引发的配置需求支撑新债市场频现暖意,央行公开市场新的短期操作工具出台,进一步巩固流动性向好预期,因此明日各期债增发收益率低于二级市场可能性较大,其中三年等中短期品种料更受欢迎.

中国人民银行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

北京一券商交易员认为,明日增发新债中,五年以下"中短端(收益率有望)低于二级市场,长端持平于二级市场吧.目前机构主流配置的期限品种在三年期上,主要是资金面宽裕了."

与去年每次增发"福娃债"设定的300亿元上限不同,国开行本次增发的五期债总额上限增加至310亿元.其中三年期品种计划增发规模为至多80亿元,一年、五年和七年至多增发60亿元,10年期品种则增发不超过50亿元.

北京一银行交易员对明日三年品种更是青睐有加.她预计,就其了解到的情况看,明天国开"三年估计也就3.85%,或者可能连3.85%都到不了."

二级市场上,国开行三年期增发债的标的债130202券最新成交在 3.89%,上日尾盘为3.9599%.

银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示,1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为3.3434%、3.8982%、4.1704%、4.3771%和4.4426%.

明日增发债具体条款如下:

第1-5期第一次增发

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发行总量 至多310亿元

其中:1/5/7年:至多60亿元

3年:至多80亿元

10年:至多50亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%.

招标时间 1月22日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/3/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

5/7年:多种价格(美国式)招标方式

缴款日 1月24日

起息日 1月10日

分销期 1月23日-1月24日

上市日 1年:1月28日

3/5/7/10年:1月30日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

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