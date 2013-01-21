《汇市简讯》英镑/美元在1.5879处遇阻,1.5800为期权障碍

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
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* 英镑/美元在1.5879美元遭遇阻力,此处为英镑由1.6010跌至1.5838的23.6%费波纳奇回档位
* 1.5838为亚洲盘初低点.1.5828为11月中旬低点.选择权障碍在1.5800
* 英镑/美元最近一次触及1.5800是在8月31日.今日有行权价1.5900的选择权到期
* 英国首相卡梅伦本周将发表重要欧盟关系演说.
* 美国众议院共和党领袖选择不在财政问题上与白宫再度冲突. (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍; 审校 石冠兰)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编