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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 16:07 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.5879处遇阻,1.5800为期权障碍

0745GMT

* 英镑/美元在1.5879美元遭遇阻力,此处为英镑由1.6010跌至1.5838的23.6%费波纳奇回档位

* 1.5838为亚洲盘初低点.1.5828为11月中旬低点.选择权障碍在1.5800

* 英镑/美元最近一次触及1.5800是在8月31日.今日有行权价1.5900的选择权到期

* 英国首相卡梅伦本周将发表重要欧盟关系演说.

* 美国众议院共和党领袖选择不在财政问题上与白宫再度冲突. (完)

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