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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 16:22 BJT

日本央行: 货币政策会议将于周一2300GMT开始,早于往常

路透东京1月21日 - 日本央行称,该行政策会议周二将从当地时间早上八点开始(周一2300GMT),时间较平常早.

外界普遍预期日本央行将在两日政策会议上,把通胀目标提高一倍,并进一步放宽货币政策.(完) (编译 张若琪; 审校 艾茂林)

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