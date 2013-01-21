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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 16:54 BJT

台湾央行: 共发行3,590.5亿台币存单,存单发行余额减28.5亿

路透台北1月21日 - 台湾央行周一公布,今日共发行3,590.5亿台币存单,若相较存单到期金额3,619亿,存单发行余额减28.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 3,491.50 91天期 0.93 79.00 182天期 1.05 20.00

央行上日共发行3,823.65亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,771.05亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为300亿台币;累计至周日超额准备为负1,057亿台币,加计前期1%的超额准备为422亿台币.(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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