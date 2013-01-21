台湾央行: 共发行3,590.5亿台币存单,存单发行余额减28.5亿

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透台北1月21日 - 台湾央行周一公布,今日共发行3,590.5亿台币存单,若相较存单到期金额3,619亿,存单发行余额减28.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 3,491.50 91天期 0.93 79.00 182天期 1.05 20.00
央行上日共发行3,823.65亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,771.05亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为300亿台币;累计至周日超额准备为负1,057亿台币,加计前期1%的超额准备为422亿台币.(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。