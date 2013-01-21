更新版 1-中国汇市: 人民币随中间价收低,受尾盘出现客盘购汇推动

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
* 人民币即期收低
* 中间价创逾一周新低
* 市场观望情绪浓
* 尾盘出现一波客盘购汇 (新增评论和收盘报价)
路透北京1月21日 - 人民币兑美元即期 周一收跌,受中间价创逾一周新低带动.交易员称,市场成交不算活跃,客盘购汇和结汇相对均衡,不过尾盘出现一波客盘购汇,令人民币进一步走弱.
他们指出,临近春节,市场相对清淡,没有明确的方向,主要是跟随中间价波动,预计到春节前市场都将维持清淡行情.
"我们这里还是客盘的需求比较大,结售汇的量比较大,...(下午)有几笔购汇比较大."上海一股份制银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2213 6.2185 6.2225 6.279 6.2752 6.2154
不过北京一国有银行交易员称,该行仍是以结汇为主,且部分客户购汇主要在香港市场上进行,境内市场主要是结汇为主,并通过两个市场的价差来套利,这从理论上亦将一定程度增加人民币升值压力.
交易员并称,市场波动幅度很小,自营盘也没有太大空间,估计要到春节后才会比较活跃一些.整体市场方向仍不是很明确.
东京汇市日圆兑美元周一触及两年半低位,之后迅速反弹,交易商等候日本央行会议结果.日本央行或在此次会议承诺采取积极的刺激政策.
以下为北京时间17:05,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2800/37 6.2790
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.1940/60 6.1890
境内美元人民币一年期掉期 升水报940点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3153元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 张喜良/曾祥进)
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