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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 17:17 BJT

台湾债市: 102/2期五年公债中,证券业卖超1.5亿台币

路透台北1月21日 - 台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年公债102/2
A02102=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       17.00       15.50       +1.50
     票券业        1.00        1.00        0.00
     证券业        3.00        4.50       -1.50

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