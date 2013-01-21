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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 17:09 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月21日

路透伦敦1月21日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
  品种       最新库存          变动
   铜         345,525          +150
   锡          12,930           +60
   铅         294,500        -1,550
   锌       1,222,850        -2,650
   铝       5,177,475       -11,275
   镍         148,020          +216
 铝合金        87,600          -120
 NASAAC       146,980          持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)

    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据     库存分布         品种    库存数据      库存分布
 铜     <MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-G      铅  MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-G
        >            RD>                                                RD>
 铝     <MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-G      锡  MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-G
        >            RD>                                                RD>
 锌     <MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-G  铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-G
        >            RD>                                                RD>
 镍     <MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-G   NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-G
        >            RD>                                                RD>
 
 (编译 田建华; 审校 丁琦)

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