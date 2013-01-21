表格: LME金属库存最新变化--1月21日

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透伦敦1月21日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨): 品种 最新库存 变动 铜 345,525 +150 锡 12,930 +60 铅 294,500 -1,550 锌 1,222,850 -2,650 铝 5,177,475 -11,275 镍 148,020 +216 铝合金 87,600 -120 NASAAC 146,980 持平 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-G 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-G > RD> RD> 铝 <MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-G 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-G > RD> RD> 锌 <MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-G 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-G > RD> RD> 镍 <MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-G NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-G > RD> RD> (编译 田建华; 审校 丁琦)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。