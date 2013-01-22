中国公开市场: 今日仅进行七天期逆回购,总额430亿元--业内人士

路透北京1月22日 - 业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额430亿元人民币七天期逆回购操作,并无14天期逆回购操作.

中国央行此前在公开市场已连续三周净回笼,上周规模为700亿元.不过考虑到月底及春节前的例行财政存款上缴及现金备付压力,分析人士认为,届时央行应会加码资金投放平滑市场波动.

央行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.