中国公开市场: 今日仅进行七天期逆回购,总额430亿元--业内人士

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透北京1月22日 - 业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额430亿元人民币七天期逆回购操作,并无14天期逆回购操作.
中国央行此前在公开市场已连续三周净回笼,上周规模为700亿元.不过考虑到月底及春节前的例行财政存款上缴及现金备付压力,分析人士认为,届时央行应会加码资金投放平滑市场波动.
央行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.
2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。