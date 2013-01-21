台湾债市: 指标公债持券集中度变化表

路透台北1月21日 - 根据台湾柜台买卖中心周一资料,上交易日交割后指标公债持券集中度如下: 发行年期 债券代号 C3 C5 C10 五年 22% 33% 51% 前日交割后 24% 36% 51% 注: 1. C3: 该期公债持券前 3 大合计. 2. C5: 该期公债持券前 5 大合计. 3. C10:该期公债持券前 10 大合计. 4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿) 此资料系清算银行上日的帐簿登记余额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)