香港新股: 时计宝IPO拟筹资高至8.1亿港元--销售文件

路透香港1月21日 - 据路透周一获得的销售文件显示,中国国内品牌手表制造商--时计宝投资有限公司拟在香港首次公开发售(IPO)筹资高至8.1亿港元,今天开始路演.

销售文件显示,时计宝拟按每股1.11-1.35港元,发售6亿股股份,筹资6.66-8.1亿港元.发售股份其中5亿股为新股,余下1亿股为旧股.

该公司计划于1月29日定价,2月5日在联交所挂牌上市.

据时计宝于联交所上载的招股文件显示,其核心自主品牌--"天王牌"去年名列中国国内手表品牌首位,就约130个国内手表品牌的零售商销售额而言占有11.1%的市场份额,及占整个中国手表市场份额约2.2%.

截至2012年6月底止年度,时计宝录得收益15.25亿港元,净利1.84亿港元;分别按年增长28%及36%.

稍早另一支新股--荣阳实业集团有限公司亦展开路演,拟在香港IPO筹资高至13.5亿港元,该公司主要从事铝产品制造,主要客户包括富士康公司. (完)