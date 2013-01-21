中国债市: 农历新年前信用债行情维稳,转债尚有空间--国泰君安

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透北京1月21日 - 上周债市走强,中国大型券商--国泰君安最新报告预计,中国农历新年前信用债走势将相对稳定,继续推荐短融和城投.同时,转债方面,绝对收益仍有空间,维持前期仓位,中盘股性个券可均衡配置.
报告并指出,虽然一季度后期经济和通胀的不确定性都将增加,但综合来看,鉴于年初效应,一季度风险相对较小,且央行新工具亦将有利于资金面稳定,也利于债券杠杆策略.
"参考08年以来行情,年初债券收益率有一定下行动力.13年通胀走势类似于10年,但压力更小;而经济动力略强于10年初.综合来看一季度风险相对较小."国泰君安分析称.
中国人民银行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.
另外,转债方面,由于投资者对于权益市场预期改善,当前转股溢价率(余额加权)已从14.00%升至15.27%.个券平均到期收益率则从1.85%下降至1.00%.前期获利盘可适当实现收益.
"在股市向好下,当前估值可望维持,但也透支了上行空间,对后期修复不宜过于乐观.正股深入右侧,弹性与安全边际需并重,投资者追涨单一个券也无必要."报告表示.
个券方面,看好川投、南山 、重工转债 ;国投 、工行 、非银大盘转债可部分兑现；同仁转债 近期上行过快,正股和转债估值均高,不建议追涨,债性个券中海 收益率已不足4%,长线投资者应等待低吸机会.
上周股指、转债同涨,大中盘弹性个券表现优异.近两周股市略反复,但转债估值修复持续,已处于11年9月后较高水平.中国股市沪综指 上周累计上涨3.3%.
中国农历新年是2013年2月9日-2月15日,届时中国金融市场将休市.（完） (发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编