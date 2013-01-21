中国债市: 农历新年前信用债行情维稳,转债尚有空间--国泰君安

路透北京1月21日 - 上周债市走强,中国大型券商--国泰君安最新报告预计,中国农历新年前信用债走势将相对稳定,继续推荐短融和城投.同时,转债方面,绝对收益仍有空间,维持前期仓位,中盘股性个券可均衡配置.

报告并指出,虽然一季度后期经济和通胀的不确定性都将增加,但综合来看,鉴于年初效应,一季度风险相对较小,且央行新工具亦将有利于资金面稳定,也利于债券杠杆策略.

"参考08年以来行情,年初债券收益率有一定下行动力.13年通胀走势类似于10年,但压力更小;而经济动力略强于10年初.综合来看一季度风险相对较小."国泰君安分析称.

中国人民银行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

另外,转债方面,由于投资者对于权益市场预期改善,当前转股溢价率(余额加权)已从14.00%升至15.27%.个券平均到期收益率则从1.85%下降至1.00%.前期获利盘可适当实现收益.

"在股市向好下,当前估值可望维持,但也透支了上行空间,对后期修复不宜过于乐观.正股深入右侧,弹性与安全边际需并重,投资者追涨单一个券也无必要."报告表示.

个券方面,看好川投、南山 、重工转债 ;国投 、工行 、非银大盘转债可部分兑现；同仁转债 近期上行过快,正股和转债估值均高,不建议追涨,债性个券中海 收益率已不足4%,长线投资者应等待低吸机会.

上周股指、转债同涨,大中盘弹性个券表现优异.近两周股市略反复,但转债估值修复持续,已处于11年9月后较高水平.中国股市沪综指 上周累计上涨3.3%.