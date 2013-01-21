中港个股: 中国神华去年度煤炭销量按年上升19.9%,完成目标

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透香港1月21日 - 以销量计全球最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司 周一称,其去年度煤炭销量按年增长19.9%,产量升7.8%,均能实现既定目标.
神华在联交所的声明中称,2012年全年的煤炭销量为4.65亿吨,产量则为3.04亿吨;2011年度经重述销量为3.88亿吨,产量2.82亿吨.
神华于去年初设定全年销量目标4.1亿吨,产量目标2.9亿吨;其后公司高管将销量目标升至4.25亿吨,产量目标升至3亿吨.
分析师称,尽管神华产销量达标,不过去年国内煤价持续下滑,加上成本上涨,对公司第四季度获利带来压力.据投行麦格理此前的报告预期,神华第四季度净利按季下跌48%.
神华并称,去年度公司旗下电厂总售电量按年增长10.2%,发电量升10.4%.
神华H股收升1.53%,报33.15港元;其A股亦升0.49%,报24.83元人民币.(完)
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(记者 雷美珍; 审校 林高丽)
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