中国债市: 现券收益率略下行,投资者关注明日新债招标情况

路透上海1月21日 - 中国银行间债市周一现券基本延续向好势头;但收益率下行步伐较上周五放缓,中短期利率品种和高评级信用债有较强买盘支撑.

他们并指出,开年以来资金带动的配置行情推动收益率不断下行,该行情能否延续,部分投资者已颇为纠结,市场目前关注点放在明日一级市场新债招标情况上.

"开年资金宽裕,大行有配置冲动,新债供给有点不足,"上海一商业银行交易员称,"看这个水平大家敢不敢入货了,有一点风险的,接下来看明天一级配置情况."

华东一商业银行交易员亦表示,最近主要是资金带动的行情,中长期来看,经济好转的概率也比较大,"接下来有点迷茫,但(收益率)下的多一点的话,也还要减仓的."

国家开发银行 周二将首次增发今年第一批"福娃债".路透调查显示,开年以来,充裕资金面引发的配置需求支撑新债市场频现暖意,央行公开市场新的短期操作工具出台,进一步巩固流动性向好预期,因此明日各期债增发收益率低于二级市场可能性较大,其中三年等中短期品种料更受欢迎.

银行间市场周一流动性延续宽松,质押式回购利率主要品种变动不大.央行启用公开市场短期流动性调节工具,市场更多认为是维稳资金面之举,而并未有流动性大幅放宽的预期.

二级市场上,剩余期限0.7397年的国债120019最新报价收益率 为2.7097%/2.6900%,上日末笔为2.7600%/2.7550%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

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