中国债市: 现券收益率略下行,投资者关注明日新债招标情况

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透上海1月21日 - 中国银行间债市周一现券基本延续向好势头;但收益率下行步伐较上周五放缓,中短期利率品种和高评级信用债有较强买盘支撑.
他们并指出,开年以来资金带动的配置行情推动收益率不断下行,该行情能否延续,部分投资者已颇为纠结,市场目前关注点放在明日一级市场新债招标情况上.
"开年资金宽裕,大行有配置冲动,新债供给有点不足,"上海一商业银行交易员称,"看这个水平大家敢不敢入货了,有一点风险的,接下来看明天一级配置情况."
华东一商业银行交易员亦表示,最近主要是资金带动的行情,中长期来看,经济好转的概率也比较大,"接下来有点迷茫,但(收益率)下的多一点的话,也还要减仓的."
国家开发银行 周二将首次增发今年第一批"福娃债".路透调查显示,开年以来,充裕资金面引发的配置需求支撑新债市场频现暖意,央行公开市场新的短期操作工具出台,进一步巩固流动性向好预期,因此明日各期债增发收益率低于二级市场可能性较大,其中三年等中短期品种料更受欢迎.
银行间市场周一流动性延续宽松,质押式回购利率主要品种变动不大.央行启用公开市场短期流动性调节工具,市场更多认为是维稳资金面之举,而并未有流动性大幅放宽的预期.
二级市场上,剩余期限0.7397年的国债120019最新报价收益率 为2.7097%/2.6900%,上日末笔为2.7600%/2.7550%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 1.9397 2.9364
上日 1.9476 2.8369 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8920/2.8300 国债参考率报价 2.8360/2.7820 金融债参考率报价 3.3640/3.2970(完) 欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编