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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 18:35 BJT

路透专访: 复华投信预计于3月发行台湾首档人民币基金--三商寿

路透台北1月21日 - 台湾三商美邦人寿 周一表示,关系企业复华投信预计3月发行第一档人民币基金,最快6月可连结该投资型保单,可望搭上第一批投资型人民币保单发行列车.

三商美邦人寿总经理孟嘉仁今天接受路透专访做出以上表示.

"只要法规一开放,一定会是第一批发行人民币保单!"他说.

他表示,关系企业复华投信去年12月送审第一档人民币基金,可望在今年3月发行,由于该商品有三个月闭锁期,三商美邦人寿预计今年6月便可连结于投资型人民币保单.

三商美邦人寿及三商行 投资复华投信近40%股权,算是复华投信最大股东.复华投信AUM(资产管理规模)将近2,000亿台币.(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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