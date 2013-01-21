路透专访: 复华投信预计于3月发行台湾首档人民币基金--三商寿

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透台北1月21日 - 台湾三商美邦人寿 周一表示,关系企业复华投信预计3月发行第一档人民币基金,最快6月可连结该投资型保单,可望搭上第一批投资型人民币保单发行列车.
三商美邦人寿总经理孟嘉仁今天接受路透专访做出以上表示.
"只要法规一开放,一定会是第一批发行人民币保单!"他说.
他表示,关系企业复华投信去年12月送审第一档人民币基金,可望在今年3月发行,由于该商品有三个月闭锁期,三商美邦人寿预计今年6月便可连结于投资型人民币保单.
三商美邦人寿及三商行 投资复华投信近40%股权,算是复华投信最大股东.复华投信AUM(资产管理规模)将近2,000亿台币.(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。