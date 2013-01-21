更新版 1-台湾货币市场: 现钞发放使周转金低,银行操作保守令短率看升

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
* 新钞配送银行首日
* 资金明显不如先前宽裕
* 短率走跌趋势暂告终 (新增拆款及超额准备最新数字)
记者 高洁如
路透台北1月21日 - 台湾银行间短率周一略有趋升压力,但还不明显.今日起台湾银行开始将农历年节用的新钞配送到各银行的金库,银行担忧周转金过低之下,操作趋于保守,短率见上涨压力.
此外,交易人士表示,国库券今日的交割也造成些许紧缩作用,外商银行资金并不太多.他们也认为,今日起至农历年前,市场的资金将因周转金低造成紧缩作用,短率由低位有走升压力.
"领现钞让我的(资金)成本变高了,我拆出利率有调高."一位民营银行资金调度人士表示.
她也说,由于到农历年前的资金情势诡谲难辨,为求谨慎因此先停止短票的买入,以因应年前资金调度以宽裕为主基调的操作.
除此之外,交易人士也表示,或许由于保守心态作崇,市场资金难比上周充裕情势,影响所及票券商拆入的利率首遭调高;部分常拆出的本地银行也停止供应资金下,少数小型本地银行也必须以较高利率拆入.
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%,上日在0.386%.今日区间在0.295-0.42%,上日0.295-0.43%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日亦同.
**短票利率持平**
短票市场方面,票券商指出,虽然整体而言市场的短票量并不算太多,但银行的买气转向观望,部分原出手买票的银行今日买气观望之下,令票券商的拆款利率走高.
一位票券商交易员说,"我看近期短率走低趋势告终,短期内会先在这里盘整甚至往上."
今日落点在农历年前的短票利率在0.72%,年后落点的短票利率在0.74%,大致与上日持平.
台湾央行今日共发行3,590.5亿台币存单,若相较存单到期金额3,619亿,存单发行余额减28.5亿.
本周存单到期金额共9,781.55亿,本周余日存单到期情况为:周二94亿,周三2,681.7亿,周四211亿以及周五3,175.85亿台币.
拆款中心资料 显示,周一超额准备为206亿台币;累计超额准备为负987亿台币,加计前期1%的超额准备为492亿台币.
**公债RP利率平稳**
公债10天期附买回(RP)利率持稳.在农历春节资金需求效应发酵之前,整体市况平稳,钱多券少的情形没有改变,不过客户对利率也一样坚持,下调机会有限.
交易商表示,农历春节在2月初,预料自本月底开始,通货发行量就会增加,银行体系操作趋向保守,可做RP的资金就会变少.此外,月底投信也将面临赎回压力,因此自下周开始,就会感受到资金逐渐转紧.
"这周应该平稳,下周到月底才有感觉,2月4日那周最明显."一券商资金调度人士说.
另一大型券商交易员表示,虽然有试图调降投信客户公司债RP利率,但仍有些不愿意接受0.79%的利率.寿险最低也只到0.80%.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,部分在0.79%.
交易商表示,今日有99亿台币华南金 公司债交割、周二则有50亿台币台化 公司债交割.(完) (集体采写 董永年; 审校 林高丽)
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