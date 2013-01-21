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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 18:59 BJT

中国经济: 要推进利率市场化改革及人民币资本项下可兑换--总理

路透北京1月21日 - 中国国务院总理温家宝周一表示,要稳步推进利率市场化改革,推进人民币资本项下可兑换,推进市场化的金融改革.

中央人民广播电台报导,温家宝在中国人民银行调研时称,当前和今后一段时期，金融工作面临的国内外环境依然严峻复杂,必须进一步发挥好货币政策在实现经济持续健康发展、稳定物价和防范金融风险中的关键作用.

温家宝指出,要鼓励以市场为导向的金融创新,发挥各类金融机构作用,加快发展民营金融机构,健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系.(完) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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