中国经济: 要推进利率市场化改革及人民币资本项下可兑换--总理

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透北京1月21日 - 中国国务院总理温家宝周一表示,要稳步推进利率市场化改革,推进人民币资本项下可兑换,推进市场化的金融改革.
中央人民广播电台报导,温家宝在中国人民银行调研时称,当前和今后一段时期，金融工作面临的国内外环境依然严峻复杂,必须进一步发挥好货币政策在实现经济持续健康发展、稳定物价和防范金融风险中的关键作用.
温家宝指出,要鼓励以市场为导向的金融创新,发挥各类金融机构作用,加快发展民营金融机构,健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系.(完) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。