路透基点: 建滔化工40亿港元贷款案向外界发出邀请

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透香港1月21日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称星展银行和渣打银行今天向外界发出参加对建滔化工集团40亿港元(5.16亿美元)四年期贷款的邀请.
该项贷款包括24亿港元的定期贷款部分,其分期偿还,平均期限为3年;还包括16亿港元的循环信贷部分,有30个基点的承诺费.两部分混合的平均年限为3.4年.
据消息称,邀请参贷的条件为,承贷5亿港元或以上的,包含所有费用在内较Hibor加码215个基点,并获得委托主办行头衔.
消息称,预计很快就会进入一般联贷阶段.
该项贷款由Kingboard Investments担保.
消息还称,2007年借款人曾借入一笔40亿港元款项,12月到期.新的贷款将取代旧贷.
去年5月,建滔积层板控股筹集了30亿港元资金,支付的包含所有费用在内的顶级价码为288个基点.(完) (编译 王洋; 审校 王冠中)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编