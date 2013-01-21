路透基点: 建滔化工40亿港元贷款案向外界发出邀请

路透香港1月21日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称星展银行和渣打银行今天向外界发出参加对建滔化工集团40亿港元(5.16亿美元)四年期贷款的邀请.

该项贷款包括24亿港元的定期贷款部分,其分期偿还,平均期限为3年;还包括16亿港元的循环信贷部分,有30个基点的承诺费.两部分混合的平均年限为3.4年.

据消息称,邀请参贷的条件为,承贷5亿港元或以上的,包含所有费用在内较Hibor加码215个基点,并获得委托主办行头衔.

消息称,预计很快就会进入一般联贷阶段.

该项贷款由Kingboard Investments担保.

消息还称,2007年借款人曾借入一笔40亿港元款项,12月到期.新的贷款将取代旧贷.