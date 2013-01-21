更新版 1-路透专访: 三商美邦最快6月首批发行人民币保单,今年加码台股及海外投资

* 今年蛇年景气审慎乐观

* 复华投信料于3月首发人民币基金

* 抢发第一批人民币保单

* 今年资金布局看好海外股债及台股 (新增细节)

记者/詹静宜

路透台北1月21日 - 台湾15年来首度挂牌的寿险股--三商美邦人寿 今年6月可望搭上首批发行人民币保单行列,今年将加码台股及提高海外投资比重.

三商美邦人寿总经理孟嘉仁接受路透专访时并审慎乐观看待蛇年景气,且不看淡台股,将增持台股高殖利率个股,今年台股投资比重将由原先的4-5%提高到9%.

他并指出,今年三商美邦人寿将提高海外投资比重,今年海外投资上限可达40%,加总外币保单部份可再增加6%,然目前三商美邦投资比重仅35%,所以今年打算先提高到40%.

对于不动产投资,金管会去年11月中旬已宣布,新增八项保险业不动产相关收益标准及处理原则,其中包括调高寿险公司不动产最低投资报酬率标准至2.875%,寿险业不动产资金部位恐将受限.

对此,孟嘉仁表示,"2.875%投报率的不动产要去哪买?"

但他并未因此放弃不动产投资,而是扩大寻找投资标的范围,像是以前较不愿意投资的地上权及中南部房地产现在也多所涉猎,预计今年维持不动产投资占比达3-4%.

**抢发人民币基金及人民币保单**

此外,人民币保单将是今年台湾寿险业的重头戏,孟嘉仁表示,关系企业复华投信预计3月发行第一档人民币基金,最快6月可连结该投资型保单,可望搭上第一批投资型人民币保单发行列车.

"只要法规一开放,一定会是第一批发行人民币保单!"他说.

他表示,关系企业复华投信去年12月送审第一档人民币基金,可望在今年3月发行,由于该商品有三个月闭锁期,三商美邦人寿预计今年6月便可连结于投资型人民币保单.

三商美邦人寿及三商行 投资复华投信近40%股权,算是复华投信最大股东.复华投信AUM(资产管理规模)将近2,000亿台币.