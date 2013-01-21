中国能源: 第二轮页岩气探矿权招标出让结果出炉,共16家中标候选企业

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透北京1月21日 - 中国第二轮页岩气探矿权招标出让结果出炉,最终产生了19个区块,16家中标候选企业,其中央企六家、地方企业八家、民营企业两家.电力和煤炭企业竞得八个区块.
国土资源部网站刊登的新闻稿称,按照招标企业提交的勘查承诺书,三年勘查期内将投入128亿元人民币勘查资金.国土资源部将加大监督检查力度,组织页岩气专项督察,全程监管跟踪监测页岩气勘查开发对地质环境的影响.
"按照勘查承诺,国土资源部将督促中标企业开展勘查工作,对没完成承诺工作的探矿权人进行处罚."国土资源部地质勘查司司长彭齐鸣称.
去年9月,中国国土资源部公布第二轮页岩气招标,将包括20个区块,分布在重庆、贵州等八省市,具有资质的内资企业和中方控股的中外合资企业均可投标.
页岩气是指储存于岩石结构中的天然气.中国拥有全球最大的页岩气储备,并于2009年底推动页岩气的开采.国务院已批准页岩气成为中国第172个矿种,为社会资金进入页岩气勘查开发领域提供机会.(完) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编