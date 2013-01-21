重温稿-中国经济: 要推进利率市场化改革及人民币资本项下可兑换--总理

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
* 稳步推进利率市场化改革
* 推进人民币资本项下可兑换
* 鼓励以市场为导向的金融创新
路透北京1月21日 - 中国国务院总理温家宝周一表示,要稳步推进利率市场化改革,推进人民币资本项下可兑换,推进市场化的金融改革.并要发挥好货币政策在实现经济持续健康发展、稳定物价和防范金融风险中的关键作用.
中央人民广播电台报导,温家宝在中国人民银行调研时称,要完善人民币汇率形成机制,有序扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用,逐步实现人民币资本项目可兑换;进一步防范化解金融风险,切实维护金融稳定,确保国家金融安全.
"当前和今后一段时期，金融工作面临的国内外环境依然严峻复杂,必须进一步发挥好货币政策在实现经济持续健康发展、稳定物价和防范金融风险中的关键作用."温家宝称.
他指出,要鼓励以市场为导向的金融创新,发挥各类金融机构作用,加快发展民营金融机构,健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系.
同时要要加快发展多层次资本市场,积极培育保险市场;要进一步推进金融改革,加强现代金融企业制度建设.(完) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编