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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 20:59 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3313     1.3317      -0.03      +0.90     1.3194
 美元/日圆                         89.50      90.05      -0.61      +3.18      86.74
 欧元/日圆                        119.15     119.96      -0.68      +4.10     114.46
 美元/瑞郎                        0.9317     0.9349      -0.34      +1.77     0.9155
 英镑/美元                        1.5878     1.5866      +0.08      -2.30     1.6251
 美元/加元                        0.9928     0.9916      +0.12      +0.07     0.9921
 澳元/美元                        1.0519     1.0508      +0.10      +1.21     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8363     0.8368      -0.06      +0.97     0.8283
 澳元/日圆                        94.150     94.650      -0.53      +4.46     90.130
 新西兰元/日圆                    74.850     75.330      -0.64     -46.85    140.820
 英镑/日圆                        142.11     142.98      -0.61      +0.92     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2578     1.2558      +0.16      +0.30     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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