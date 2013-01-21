欧洲汇市: 日圆上涨,因日本央行决议前日圆空头押注下降

路透伦敦1月21日 - 日圆兑美元周一从两年半低位上涨,交易商缩减大量日圆空头仓位,为一旦日本央行放宽政策举措令人失望作准备.

日圆可能持续走强,直至日本央行周二结束为期两天会议公布其政策决议.市场预期,日本央行将把其通胀目标翻番,且扩大其资产购买计划.日本央行称,货币政策会议将早于往常开始.

交易商和分析师表示,如果日本央行的决议和市场预期一致,那么,美元将略为走弱,鉴于美元自10月迄今大幅上升,诸如对冲基金的投资人可能较愿意获利了结.

在日本央行会议举行前,市场有大量日圆空头头寸.金融市场预计,日本央行和日本政府的联合声明将公布通胀目标为2%,不设限买入资产的承诺,且可能公布其他举措.

美元兑日圆 下跌0.5%,至89.60日圆,成交清淡,因美国假期.美元稍早触及90.25日圆,此为2010年6月来的最高,之后回落.

"在日本央行会议来临前,我们看到有一些回补空头,人们保持谨慎态度,担忧日本央行会议可能令人略为失望,"CIBC World Markets汇市策略部主管Jeremy Stretch说.

"投资人保持谨慎,至少过去一两个月汇率的走势值得获利了结,直至我们明白未来日本央行将如何应对日本经济."

技术分析师称,美元支持位在89.10日圆附近,为1月14日的日内低位,且他们表示,如果美元留守在该水平上方,投资人仍视作是美元逢低买入的好机会.

自11月中以来,美元兑日圆上涨约13%,欧元兑日圆升约20%,因投机者及长期投资人非常不看好日圆.

"部份投资人在日本央行会议前正轧平创纪录高位的日圆空头头寸,这是适当的做法,"SEB Merchant Banking首席汇市策略师Carl Hammer说.

他说,美元兑日圆今年将上涨,有短期修正的空间,使美元兑日圆在未来一个月时间可能交投介于86-88日圆.

**市场情绪紧张**

欧元兑日圆 跌0.4%,报119.35日圆,脱离上周触及的20周高位120.73日圆,澳元兑日圆 跌0.4%,报94.19日圆,从上周五所创的四年高位95.02日圆回撤.

在日本央行宣布货币政策决定前汇市的紧张情绪从选择权市场可见一斑.美元/日圆隔夜隐含波动性 跳升至28%,上周末为约15.3%.

"市场担心日本央行会议结果,"一欧系银行选择权交易员表示,"投资人因对日本央行决定有期望而建仓.如果美元/日圆在会议后下滑,短期波动性可能出现缓解."

交易商表示,选择权市场中对冲日圆颓势的成本自去年年底一直在上升,所以如果日圆在日本央行决策后出现短暂反弹,对冲成本的上升压力可能会有所缓和.

欧元兑美元 当日持平,报1.3310美元,在过去一周都受限于1.3400美元水准,交易商指因在1.3280和1.3250美元下方有止损卖盘.

策略师表示,欧元在未来几日可能保持坚挺,因对欧债危机的担忧持续减轻,除非本周稍后将公布的信心数据意外的差.

德国央行周一表示,德国经济滑坡会是短暂的,并称该国经济可能已经触底反弹.

上周五数据显示,汇市投机商增加对美元的空头押注,增持欧元多头,受助于欧洲央行总裁德拉吉对欧元区经济前景开始改善的言论.(完)

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