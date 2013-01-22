修正-国际油市: 布兰特原油小跌,因忧虑供应过剩

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
(更正:正文最后一段译文有误,应为"阿尔及利亚气田",而非"阿尔及利亚气油田")
* 预期油市供应充裕,库存充足
* 美国1月消费者信心降至近一年低位
* 阿尔及利亚危机令投资人重新忧虑中东/北非局势
路透伦敦1月21日 - 布兰特原油周一下滑至每桶112美元下方,结束三天连升之势,因对全球经济增长的悲观人气使交易商将焦点转向充足的供应水平,盖过了对北非局势动荡的忧虑.
2012年,全球原油供应超过需求,库存不断膨胀,为原油供应中断提供了充份的缓冲.
为应对油价走低,石油输出国组织(OPEC)开始削减产量,12月原油产量降至逾一年来最低水准.
但一些投资人指出,OPEC的行动来得太迟,油价很可能在未来几周下滑.
"油市最主要的基本面感觉是2013年原油供应过剩,"三菱原油风险经理Tony Nunan说.
3月布兰特原油期货 下跌0.18美元,结算价报每桶111.71美元.1649 GMT,在电子交易平台,美国原油期货 下跌0.09美元,至每桶95.47美元,上周一度触及四个月高位.
周一为美国公众假期,原油市场休市.
在周五美国数据显示1月美国消费者信心跌至一年来最低水平后,对全球经济及其对燃料需求的影响的担忧重燃.
上周OPEC的报告显示,2013年前六个月全球原油供给将会大于需求,尽管全球最大产油国沙特阿拉伯在去年底减产. 该报告令需求忧虑加重.
中东和北非地区局势动荡仍在支持油价.该地区是全球最大的原油供应来源.
上周全球焦点放在伊斯兰教武装分子袭击一阿尔及利亚气田,导致80名西方人质及武装人员死亡.(完)
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(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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