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亚洲 | 2013年 1月 22日 星期二 06:31 BJT

****日韩经济指标预测--1月22日-1月29日****

路透1月22日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    

 1月21日当周
       
 1月22日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                           公布时段         预估值            前值
 0300      日本央行利率决定                              --             --         0-0.10%
  
 1月23日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                            公布时段         预估值       前值    
 2300      韩国国内生产总值(GDP)(较前季)          第四季初值             --          +0.1%
                                                                             
 2300      韩国国内生产总值(GDP)(较上年同期)      第四季初值             --          +1.5%
                                                                             
 2330      日本路透短观制造业景气判断指数                1月             --           负18
 2350      日本贸易收支(亿日圆)                         12月      逆差5,340      逆差9,534
           日本出口(较上年同期)                                       -4.2%         -4.1%
           日本进口(较上年同期)                                       +1.5%         +0.8%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                     前周            --       买超3,913
           外资投资日本股市(亿日圆)                                     --       买超2,338
          
 1月24日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值    
 2330      日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年             12月             --          -0.2%
           同期)                                                               
              全国核心CPI(较上年同期)                                   -0.2%          -0.1%
              东京地区核心CPI(较上年同期)                  1月          -0.5%          -0.6%
              东京地区CPI(较上年同期)                                      --         -0.6%
 
 1月25日(五)
 暂无重要经济数据公布
         
 1月27日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值           前值
 2100      韩国消费者信心指数                              1月             --           正99
    
    
  1月28日当周
     
 1月28日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
 1月29日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值            前值
 2350      日本零售销售(较上年同期)                      12月             --           +1.3%
 (完)

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