日韩经济指标预测--1月22日-1月29日****

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透1月22日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 1月21日当周 1月22日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 日本央行利率决定 -- -- 0-0.10% 1月23日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.1% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上年同期) 第四季初值 -- +1.5% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 负18 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 逆差5,340 逆差9,534 日本出口(较上年同期) -4.2% -4.1% 日本进口(较上年同期) +1.5% +0.8% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,913 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,338 1月24日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年 12月 -- -0.2% 同期) 全国核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.1% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -0.5% -0.6% 东京地区CPI(较上年同期) -- -0.6% 1月25日(五) 暂无重要经济数据公布 1月27日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 正99 1月28日当周 1月28日(一) 暂无重要经济数据公布 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -- +1.3% (完)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编