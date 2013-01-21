重温稿-《日本央行焦点》 央行政策会议料选择性满足首相放宽政策的要求

* 政策委员会将于1月21-22日开会,22日0330-0530GMT公布决议

* 日本央行可能将通胀率目标上调一倍至2%--消息

* 央行考虑通过扩大资产购买规模再次放宽政策

* 联合声明不太可能设定实现目标的日期

路透东京1月17日 - 面对日本首相安倍晋三提出的一连串放宽货币政策要求,日本央行在下周政策会议上将谨慎选出它能做得到的部份,同时又不能在决定目标和如何做到上丧失独立性.

消息人士向路透表示,在安倍要求采取更大胆措施抗击通缩的压力下,央行将把通胀率目标上调一倍至2%,并考虑再次放宽政策,最有可能采取的方法就是扩大现有101万亿(兆)日圆(1.1万亿美元)的资产购买和贷款计划规模.

为期两天的会议订于周二结束.央行也可能会与政府发表联合声明,承诺通过施行积极的宽松政策来实现新的通胀目标.

尽管这看起来满足了安倍的大部分要求,但央行决策者仍致力于淡化声明措词,保留引导政策的灵活性.

日本央行大概也不会实施部分正在考虑的新计划,倾向于将这些措施留待未来,因安倍料将继续施压.

"我认为央行不会推出新的措施,也不会承诺达到通胀率2%目标的具体日期,"RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子说.

"要是这样的话,这对日本央行来说也不是一个很大的变化,"她说.

央行已将0-2%定为其乐见的长期通胀率区间,并表示目前的目标是1%.

不少日本央行官员愿意改变通胀率目标值,以便明确央行希望最终实现2%的目标,只要不设定期限.

虽然安倍迫切希望将2%定为日本央行的中期通胀目标,而不是长期目标,但他和内阁阁员并未执意要求定下期限,也没有坚持在目标不能实现时处罚央行.

但分析师表示,书面承诺2%的通胀目标,将使央行暴露在政治压力之下,迫其采取更积极的货币刺激措施.

"日本央行下一步将采取什么行动,主要看下一任日本央行总裁是谁,"RBS的西冈纯子说.

央行总裁白川方明的任期将于4月8日结束,两名副总裁也将在3月19日卸任.安倍希望挑选更愿意采取更大胆宽松货币政策的继任人选.

政府计划在2月末左右选出候选人,但提名需获得参众议院的批准.

**对下一步举措未有共识**

市场对安倍晋三将施压央行以推出更大胆措施的预期,已在过去两个月里推低日圆10%,同时支撑日股日经指数上涨至32个月高点.

分析师表示,市场走势已反映了央行将采纳2%通胀目标及会再度增加10万亿日圆资产购买和贷款计划规模的预期,因此,如果不及预期,都可能触发日圆反弹.

央行官员正在考虑未来的政策选项,而不仅仅靠当前不断增加资产购买规模的方式,并将关注点集中在央行如何才能防止任何形式的日圆飙涨.

提出的观点之一是央行无限制的购买公债,延长其资产购买计划项下目标公债的到期时间,并使用更为强劲的言辞来维持超宽松的货币政策.

九名委员会成员中,至少有两名亦认为仍有空间来放弃日本央行设定的0.1%短期利率下限,但白川方明反对这个想法.

但委员会内部就选择哪种政策选项尚未达成共识.分析师表示,这提升了日本央行下周将选择再度扩张资产购买和贷款计划的可能性.

撇开政治层面的压力不说,日本央行也有充分的理由来扩张货币刺激措施,以支撑2012年因全球需求下滑而陷入温和衰退的日本经济.

此前日本央行下调对国内九大地区中八个地区的经济评估,同时白川方明亦警告称,日本出口依赖型经济仍然疲弱.

将于下周二出炉的经济成长预估季度检视报告中,日本央行料将对截至3月的一年1.5%的经济增速预估作出下调.

央行新的物价预估或将显示核心消费者通胀水平低于1%的状况将至少再持续两年时间.